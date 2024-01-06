Как на полуострове развивается настольный теннис

Польза для тела и души – Настольный теннис – базовый вид спорта в Крыму, и, судя по возрастающему уровню подготовки теннисистов, у него очевидные перспективы, – считает исполнительный директор Федерации настольного тенниса Крыма, тренер высшей категории ялтинской спортивной школы, мастер спорта СССР Татьяна Кровякова.
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