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"Я не обливал грязью любимую Россию". Ваш Максим...

"Я не обливал грязью любимую Россию". Ваш Максим...

Ну вот и свершилось. Правда, я не предполагала, что это будет так скоро и так бесцеремонно, даже беспардонно, глядя в глаза , без капли сомнений, без хотя бы даже извинений (мы бы все равно не поверили, но это хотя бы было понятно) - потому что не за что, потому что "Я всегда любил Россию и всегда об этом говорил!".

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Комментарии
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М
Мария
Пидор вонючий! Почему не на передовой?
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22 час.
мЗ
мирас Закироув
Ну,что  уж так грубо ? Мягче надо, к примеру: Педруччовонь
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20 час.
М
Мария
Учту. Спасибо.
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20 час.

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