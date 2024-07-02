Правда ли, что в России отменят ЕГЭ и когда?

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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Комментарии
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Семен Борисов
Вот уж не зря Бастрыкин навал думу -&quot;Государственной Дурой&quot;!Это соответствует времени принятия ими решений по давно назревшим вопросам!Они же не могут оторваться от &quot;кормушки&quot; сами и оторвать от неё репетиторов и профессорско-преподавательский состав!!!А вот стабилизировать рост цен в государстве им не по плечу!Зарплаты то себе они индексируют в большую сторону,&quot;денег нет,но вы держитесь!&quot;Что там вообще делает вся эта &quot;шобла&quot;,защищая интересы свои и олигархов???
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