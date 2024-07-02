Правда ли, что в России отменят ЕГЭ и когда?

Семен Борисов

Вот уж не зря Бастрыкин навал думу -"Государственной Дурой"!Это соответствует времени принятия ими решений по давно назревшим вопросам!Они же не могут оторваться от "кормушки" сами и оторвать от неё репетиторов и профессорско-преподавательский состав!!!А вот стабилизировать рост цен в государстве им не по плечу!Зарплаты то себе они индексируют в большую сторону,"денег нет,но вы держитесь!"Что там вообще делает вся эта "шобла",защищая интересы свои и олигархов???