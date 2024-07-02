Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ Непомерные затраты на репетиторов, бессмысленное заучивание ответов на тесты, бешеная психическая нагрузка на одиннадцатиклассников – это лишь несколько аргументов, которые приводят противники единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Правда ли, что в России отменят ЕГЭ и когда?
Комментарии
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Семен Борисов
Вот уж не зря Бастрыкин навал думу -"Государственной Дурой"!Это соответствует времени принятия ими решений по давно назревшим вопросам!Они же не могут оторваться от "кормушки" сами и оторвать от неё репетиторов и профессорско-преподавательский состав!!!А вот стабилизировать рост цен в государстве им не по плечу!Зарплаты то себе они индексируют в большую сторону,"денег нет,но вы держитесь!"Что там вообще делает вся эта "шобла",защищая интересы свои и олигархов???
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