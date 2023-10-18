Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

Многие ли сейчас люди вообще понимают, какое высокое значение испокон веков вкладывалось в понятие Гражданин? Тысячелетия назад, племена живущие на Апеннинском полуострове, вели кровопролитные войны с Римом, требуя статуса граждан.
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