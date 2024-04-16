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Власти Армении готовят крайне неприятный сюрприз армянам к 24 апреля

Власти Армении готовят крайне неприятный сюрприз армянам к 24 апреля

Депутат Анна Григорян прокомментировала предложение Андраника Кочаряна уточнить имена жертв Геноцида 1915 года15 апреля депутат от "Гражданского договора" Андраник Кочарян заявил, что имена всех жертв Геноцида армян должны быть указаны в соответствующем списке.

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