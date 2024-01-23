30 холодных фото, наглядно показывающих всю мощь суровой зимы

Думаете, что на улице сейчас холодно? Посмотрите эти фото и подумайте еще раз… Жизнь в климате с холодными зимами подразумевает, что у вас обязательно должно быть очень теплое одеяло, огромная чашка для согревающих напитков, и выдержка, чтобы идти на работу или учебу сквозь холод и темноту.