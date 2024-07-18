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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» не сможет вернуть Кепу в случае ухода Лунина. Жоан Гарсия из «Эспаньола» – основной вариант (Хавьер де Харо)

«Реал» не сможет вернуть Кепу в случае ухода Лунина. Жоан Гарсия из «Эспаньола» – основной вариант (Хавьер де Харо)

Журналист COPE Хавьер де Харо сообщает, что в случае ухода Андрея Лунина трансфер голкипера «Челси» будет невозможен по экономическим причинам, связанным с потолком зарплат.

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