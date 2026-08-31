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Русский Днепропетровск

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Били, угрожали током, заставляли петь гимн. История человека, которого вырвали из украинской тюрьмы

Били, угрожали током, заставляли петь гимн. История человека, которого вырвали из украинской тюрьмы

Павел Волков 31 августа 2026 г., 6:15   Журналистам удалось пообщаться с бывшей украинской политзаключённой.

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