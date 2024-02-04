Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигранты любят драться в Кунцево. Чем им намазано в этом московском районе?

Мигранты любят драться в Кунцево. Чем им намазано в этом московском районе?

Стоп-мигрант Хороших кадров кунцевских драк, к сожалению, не нашлось, поэтому проиллюстрируем кузьминским сражением.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Горняк
Немедленно забирать этих &quot;вояк&quot; в армию и не только этих, служить должны все мигранты, а если не хотят--ДОМОЙ к едрене ФЕНЕ.
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15 час.
Виктор Луговой
&quot;таджики отказались объяснять полицейским причину конфликта&quot; Да старая это тема... Узбекляры тюрки, точикляры персы, фарсишники. То есть, во-первых, они не являются родственными этносами (дальше всё проще, тока спичку поднеси...), а во-вторых - те и другие считают друга-дружку дикарями. Узбеки таджиков - дикарями-горцами, таджики узбеков - дикарями-кочевниками.
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15 час.

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