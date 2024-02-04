Мигранты любят драться в Кунцево. Чем им намазано в этом московском районе?

Немедленно забирать этих "вояк" в армию и не только этих, служить должны все мигранты, а если не хотят--ДОМОЙ к едрене ФЕНЕ.

Виктор Луговой

"таджики отказались объяснять полицейским причину конфликта" Да старая это тема... Узбекляры тюрки, точикляры персы, фарсишники. То есть, во-первых, они не являются родственными этносами (дальше всё проще, тока спичку поднеси...), а во-вторых - те и другие считают друга-дружку дикарями. Узбеки таджиков - дикарями-горцами, таджики узбеков - дикарями-кочевниками.