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Число смертельных ДТП в местах плохого зимнего содержания дорог выросло на Алтае

Число смертельных ДТП в местах плохого зимнего содержания дорог выросло на Алтае

За несоблюдение требований безопасности при содержании дорог возбуждено 46 административных дел Количество аварий, на месте происшествия которых были установлены недостатки по содержанию дорог в зимний период, увеличилось в Алтайском крае на 67%.

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