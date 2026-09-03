Авиаэксперт Гусаров: угрозы Киева не нарушили авиасообщение над Россией

Зарубежные авиакомпании никак не отреагировали на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского закрыть небо над Россией посредством беспилотников.
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