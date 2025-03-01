Горелкин считает, что компании Meta сложнее всего будет вернуться в РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Американской компании Meta (запрещена в России, признана экстремистской) сложнее всего будет вернуться на российский рынок, так как им придется не только выполнить требования законодательства РФ, но и провести тяжелую юридическую работу по снятию статуса экстремистской организации.