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Мода и Шоу-бизнес

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Горелкин считает, что компании Meta сложнее всего будет вернуться в РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Американской компании Meta (запрещена в России, признана экстремистской) сложнее всего будет вернуться на российский рынок, так как им придется не только выполнить требования законодательства РФ, но и провести тяжелую юридическую работу по снятию статуса экстремистской организации.

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