Истребитель Су-34 с помощью авиабомб поразил опорник ВСУ в Курской области

Очередной опорный пункт ВСУ пал под натиском наших «соколов» в курском приграничье. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил его авиационными бомбами с универсальным модулем планирования коррекции, сообщает в своей сводке Минобороны РФ.