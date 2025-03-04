Истребитель Су-34 с помощью авиабомб поразил опорник ВСУ в Курской области

Очередной опорный пункт ВСУ пал под натиском наших «соколов» в курском приграничье. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил его авиационными бомбами с универсальным модулем планирования коррекции, сообщает в своей сводке Минобороны РФ.
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