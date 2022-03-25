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В Самаре поймали 2 женщин на иномарке, которые разбрасывали во дворах наркотики

Спецподразделение Гром выехали по нужному адресу и сотрудники быстро задержали подозреваемых женщин. 2 местные жительницы их хранили дома и в одежде слепки цементы и сверстки с наркотиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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