В Самаре поймали 2 женщин на иномарке, которые разбрасывали во дворах наркотики

Спецподразделение Гром выехали по нужному адресу и сотрудники быстро задержали подозреваемых женщин. 2 местные жительницы их хранили дома и в одежде слепки цементы и сверстки с наркотиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.