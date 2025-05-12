В Приморье посчитали иностранцев: кому не грозит депортация после 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ФедералПресс. В Приморском крае продолжается реализация президентского Указа, направленно на легализацию пребывания иностранцев на территории России срок действия которого продлен до 10 сентября 2025 года.
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