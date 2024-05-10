Тепло вернулось в 4,3 тысячи домов в Нижнем Новгороде, сообщает администрация города. К 6 часам вечера 9 мая отопительный сезон возобновился в 4 348 многоквартирных домах и 425 соцучреждениях — детсадах, школах, больницах и поликлиниках.
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