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Суд в Москве арестовал члена "ореховской" ОПГ по делу об убийстве следователя

Суд в Москве арестовал члена "ореховской" ОПГ по делу об убийстве следователя

Суд в Москве арестовал Дмитрия Алешина, обвиняемого по делу об участии в банде, совершившей убийство следователя в Подмосковье в 1998 году.

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