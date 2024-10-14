Власти Владивостока демонтируют незаконные гаражи и рекламные конструкции

Власти Владивостока продолжают борьбу с незаконными объектами на улицах города. За прошедшую неделю специалисты дорожного предприятия "Содержание городских территорий" демонтировали более 20 незаконно установленных металлических гаражей в районе 1-й Флотской, 5-й Матросской, Лиственничной и Киевской улиц.