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Apple сожалеет об утечке информации о iPhone Duo, но конкуренты не смогли полностью скопировать смартфон

Apple сожалеет об утечке информации о iPhone Duo, но конкуренты не смогли полностью скопировать смартфон

В Apple заявили, что произошло много «совпадений» Старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак (Greg Joswiak) обсудил секретность проекта складного телефона, признав, что сожалеет о том, что соотношение сторон экрана утекло в Сеть.

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