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Царьград

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Чёрный день календаря. 12 марта крушение поездов на станции Судженка. Погибли 19 человек

Чёрный день календаря. 12 марта крушение поездов на станции Судженка. Погибли 19 человек

На путях в Кемеровской области столкнулись два составаСтрашная трагедия произошла 12 марта 1986 года на станции Судженка Тайгинского отделения Кемеровской железной дороги .

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