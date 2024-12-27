В Общественной палате поддержали пересмотр нагрузки на школьников

В рамках решения проблемы чрезмерной нагрузки на школьников стоит пересмотреть содержание образовательных программ и оценить, чему стоит посвящать учебные часы, особенно в 10-11 классах, рассказала в беседе со «Звездой» председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко.
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