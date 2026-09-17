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Царьград

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"Пьют как лошади": Игнашевич снял вопрос о разнице хоккеистов и футболистов

"Пьют как лошади": Игнашевич снял вопрос о разнице хоккеистов и футболистов

Легенда ЦСКА оценил различия в спортивном режиме и стойкости к алкоголю у представителей двух самых популярных командных дисциплин.

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