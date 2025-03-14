СМИ узнали о намерении ЕС финансировать доступ ВСУ к альтернативам Starlink

Страны Евросоюза (ЕС) намерены финансировать доступ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к альтернативам системы спутникового интернета Starlink от компании SpaceX миллиардера Илона Маска на фоне опасений по ее отключению.
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