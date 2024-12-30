НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Овечкин забил дважды за сутки – до Гретцки осталось 24 шайбы. Букмекеры вернули в линию падение рекорда в этом сезоне

Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ, уверены букмекеры. Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Детройтом» (2:4), забив во второй игре подряд после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх