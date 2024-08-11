Алексей Тан

Цель номер один. Зачем ВСУ хотели убить военкора Поддубного========================== А этот вопрос... надобно бы задавать, иудеям (ЕВРЕЯМ) с ВГТРК... в частности, с ТВ 2.... ЭТО у них, случается РАЗЛАД с РУССКИМИ военкорами... а конкуренты и "первенцы"... ОЙ КАК мешают... . Они то знают, чем так ..... "мешают" носители, истинной информации - Даши Дугины и Поддубные.