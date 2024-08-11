КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 571 прочитал "Поддубный погиб" – новости с такими заголовками облетели 7 августа едва ли не все СМИ и телеграм-каналы.
Цель номер один. Зачем ВСУ хотели убить военкора Поддубного
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Алексей Тан
Цель номер один. Зачем ВСУ хотели убить военкора Поддубного========================== А этот вопрос... надобно бы задавать, иудеям (ЕВРЕЯМ) с ВГТРК... в частности, с ТВ 2.... ЭТО у них, случается РАЗЛАД с РУССКИМИ военкорами... а конкуренты и "первенцы"... ОЙ КАК мешают... . Они то знают, чем так ..... "мешают" носители, истинной информации - Даши Дугины и Поддубные.
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