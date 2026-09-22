Имплантация всей челюсти: придется ли ходить без зубов

Когда нужно восстановить зубы на всей челюсти, тревожит не только операция. Как выходить на работу, разговаривать с коллегами и встречаться с друзьями? В определенных клинических ситуациях временный протез можно установить вскоре после имплантации, не дожидаясь завершения приживления.