Имплантация всей челюсти: придется ли ходить без зубов

Когда нужно восстановить зубы на всей челюсти, тревожит не только операция. Как выходить на работу, разговаривать с коллегами и встречаться с друзьями? В определенных клинических ситуациях временный протез можно установить вскоре после имплантации, не дожидаясь завершения приживления.
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