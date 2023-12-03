Политнавигатор Воздерживавшаяся несколько месяцев от политических выступлений бывший прокурор Крыма и экс-депутат Думы Наталья Поклонская опубликовала длинное воспоминание о событиях времен Евромайдана, а заодно и свою свежую фотографию, где бывшая героиня Русской весны выглядит утомленной – в отличие от многочисленных сессий времен работы в парламенте.
Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»
Комментарии
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Николай Герасименко
Так по словам Поклонской кровавый госпереворот оказывается был в защиту русскоязычных граждан в Хохлостане!
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20 час.
Олег Шабалин
Барышне респект.А вот за правильностью русского языка надо следить.
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20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Она молодец, но с русским -. Ну а слово опладировать, Олег, пишется АплОдировать. Ну и не пенлоскому, а пиндосовскому...
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1 час.
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