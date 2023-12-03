Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Окунев
    Жизнь русских стоит дешево. Можно заняться истреблением.Сколько стоит жиз...
  • Евгений Саваровский
    Все решится гораздо ранее.На Украине раскры...
  • Юрий Белов
    Уже страшно открывать эти страницы ! ТАК КТО В ГОСТЯХ , В ЭТОЙ СТРАНЕ ! Судя по всему - МЫ !Сколько стоит жиз...

Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»

Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»

Политнавигатор Воздерживавшаяся несколько месяцев от политических выступлений бывший прокурор Крыма и экс-депутат Думы Наталья Поклонская опубликовала длинное воспоминание о событиях времен Евромайдана, а заодно и свою свежую фотографию, где бывшая героиня Русской весны выглядит утомленной – в отличие от многочисленных сессий времен работы в парламенте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Так по словам Поклонской кровавый госпереворот оказывается был в защиту русскоязычных граждан в Хохлостане!
Ответить
20 час.
Олег Шабалин
Барышне респект.А вот за правильностью русского языка надо следить.
Ответить
20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Она молодец, но с русским -. Ну а слово опладировать, Олег, пишется АплОдировать. Ну и не пенлоскому, а пиндосовскому...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх