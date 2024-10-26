Шестеро заключенных бежали из колонии в Липецке через подкоп

Липецк. Липецкая область. Побег осужденных произошел в колонии №2 в Липецке. При обходе территории сотрудники обнаружили подкоп, после проверки было установлено, что территорию покинули 6 выходцев из Средней Азии, передает RT.
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