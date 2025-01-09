Россиянин Кирилл Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. «Глостер» прекрасно осведомлен о дискуссии в социальных сетях относительно национального флага Кирилла Готовцева, появившегося на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против «Сейл Шаркс».
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