Россиянин Кирилл Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. «Глостер» прекрасно осведомлен о дискуссии в социальных сетях относительно национального флага Кирилла Готовцева, появившегося на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против «Сейл Шаркс».