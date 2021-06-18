Происшествия

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В Нефтеюганском районе ХМАО мужчине предъявлено обвинение за кражи с кустовой площадки

В январе этого года в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району обратился представитель одной из организаций с заявлением о хищении материальных ценностей.

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