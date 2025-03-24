Дефляцию и снижение цен прогнозируют российские аналитики

Сразу несколько факторов могут стать причиной замедления цен в России, их называют «Известия». Первым из таких факторов является стабилизация ситуации на рынке труда, характеризующаяся отсутствием острой нехватки кадров, наблюдавшейся в предыдущем году.
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