Мореплаватели солнечного восхода

«С острова на остров к вратам зари…»Древняя полинезийская песня. Люди и культура. Публикации ВО о различных парусных судах островных народов Полинезии, Меланезии и Микронезии вызвали большой интерес у читателей.
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