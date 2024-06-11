БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мореплаватели солнечного восхода

Мореплаватели солнечного восхода

«С острова на остров к вратам зари…»Древняя полинезийская песня. Люди и культура. Публикации ВО о различных парусных судах островных народов Полинезии, Меланезии и Микронезии вызвали большой интерес у читателей.

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