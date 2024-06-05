В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе был выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, который в 2014 году заготовили правоохранительные органы Украины.
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