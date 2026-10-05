Украина должна выплатить МВФ около $1 млрд до конца года

Украина должна перечислить Международному валютному фонду (МВФ) около $1 млрд до конца 2026 года на фоне рекордного государственного долга.
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