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ИА Регнум

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Украина должна выплатить МВФ около $1 млрд до конца года

Украина должна выплатить МВФ около $1 млрд до конца года

Украина должна перечислить Международному валютному фонду (МВФ) около $1 млрд до конца 2026 года на фоне рекордного государственного долга.

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