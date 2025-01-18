Сергей Кургинян: Китай смог переиграть «идиотов-американцев»

Если бы это "животворящее производство" принадлежало нации, как и другие аналогичные, у нас в стране на десяток миллиардеров было бы меньше, производства обновлялись и усовершенствовались бы в стране!! А так. Он десятилетия не развивал а только сосал с предприятия!! Это же "Бизьнес! и ни чего лишнего"!! Правда лишними, как всегда, оказываемся мы!!

Edvid Linevich

👍Китайский эффект комплексный. Он включал огромный вклад СССР в создании китайской промышленности. С помощью советских спецов в Китае были впервые построены машиностроительные заводы, металлургические комбинаты, электростанции и др. Осуществлялось бесплатное массовое обучение китайских студентов в ВУЗах СССР. Когда Китай накопил достаточно научно-технических кадров, Мао потребовал передать ему и атомные технологии, и Хрущёв передал... Далее был период недружественных отношений, но в девяностых, начале двухтысячных, когда тысячи высококлассных специалистов в России стали ненужными в своей стране, Китай пригласил многих, дал высокую зарплату, отличные лаборатории, хорошие бытовые условия... Буквально, за каких-то десять лет, с нашими спецами Китай совершил мощный рывок в космической отрасли... Я тоже работал в Харбинском университете (который основали русские эмигранты) по приглашению в 2008-2012г. Встречался с нашими товарищами, которые говорили, что наших там работают в самых разных технических направлениях, порядка 300 человек. Только один пример на эффективность. Для защиты кандидатской степени российскому соискателю было необходимо выполнить ряд экспериментов с радиоактивными материалами. В СССР, чтобы добиться получения одного миллиграмма , требовались месяцы на сборы разных справок и разрешение из администрации... Правительства. В Харбине он получил необходимое для опытов, в граммах, на следующий день... Китайские товарищи посмеивались, говоря, если надо, можем и килограмм изотопов предоставить...