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Сергей Кургинян: Китай смог переиграть «идиотов-американцев»

Сергей Кургинян: Китай смог переиграть «идиотов-американцев»

Китай сумел, воспользовавшись американскими инвестициями и продав «идиотам-американцам» сотни миллионов рабочих, превратиться в быстро развивающуюся страну, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 января в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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Сергей Кирпичев
Полностью согласен.
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2 час.
александр петров
Если бы это &quot;животворящее производство&quot; принадлежало нации, как и другие аналогичные, у нас в стране на десяток миллиардеров было бы меньше, производства обновлялись и усовершенствовались бы в стране!! А так. Он  десятилетия не развивал а только сосал с предприятия!! Это же &quot;Бизьнес! и ни чего лишнего&quot;!! Правда лишними, как всегда, оказываемся мы!!
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2 час.
Edvid Linevich
👍Китайский эффект комплексный. Он включал огромный вклад СССР в создании китайской промышленности.  С помощью советских спецов в Китае были впервые построены машиностроительные заводы, металлургические комбинаты, электростанции и др.  Осуществлялось бесплатное массовое  обучение китайских студентов в ВУЗах СССР. Когда  Китай накопил достаточно научно-технических кадров, Мао потребовал передать ему и атомные  технологии, и Хрущёв передал... Далее был период недружественных отношений, но в девяностых, начале двухтысячных, когда тысячи высококлассных специалистов в России стали ненужными в своей стране, Китай пригласил многих, дал высокую зарплату, отличные лаборатории, хорошие бытовые условия...  Буквально, за каких-то десять лет, с нашими спецами Китай совершил мощный рывок в космической отрасли... Я тоже работал в Харбинском университете (который основали русские эмигранты) по приглашению в 2008-2012г. Встречался с нашими товарищами, которые говорили, что наших там работают в самых разных технических направлениях, порядка 300 человек. Только один пример на эффективность. Для защиты кандидатской степени российскому соискателю  было необходимо выполнить ряд экспериментов с радиоактивными материалами. В СССР, чтобы добиться  получения одного миллиграмма , требовались месяцы на сборы разных справок и разрешение из администрации...   Правительства. В Харбине он получил необходимое для  опытов, в граммах, на следующий день... Китайские товарищи посмеивались, говоря, если надо, можем и килограмм изотопов предоставить...
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1 час.

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