Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ при помощи натовских мин

Российские штурмовики в селе Запорожье Донецкой народной респбулики (ДНР) использовали трофейные французские противотанковые мины, чтобы уничтожить бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, который противник планировал пустить в контратаку.
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