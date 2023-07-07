УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАЧИСТКА ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА

А

Александр

Ни к чему не годных губернаторов в этом заведении «учат» жизни те, кто сам даже гвоздь не забил. И вся эта учеба ни чем не отличается от шоу шарлатанов «Как стать успешным». Обычная прогнившая синекура, набитая алчными прохвостами. Чиновник должен быть государственником и порядочным. Этому не научишь. А выступления Путина они и по газетам изучат. Бездарей и прихлебал надо просто гнать. А РАНХиГС передать в систему высшего образования. Как и другие учебные отстойники «при Президенте».