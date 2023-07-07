ФОТО: LIUDMILA ERMOLENKO/SHUTTERSTОСK.СОM, КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" В РАНХиГС снова скандал.
УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАЧИСТКА ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА
Комментарии
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А
Александр
Ни к чему не годных губернаторов в этом заведении «учат» жизни те, кто сам даже гвоздь не забил. И вся эта учеба ни чем не отличается от шоу шарлатанов «Как стать успешным». Обычная прогнившая синекура, набитая алчными прохвостами. Чиновник должен быть государственником и порядочным. Этому не научишь. А выступления Путина они и по газетам изучат. Бездарей и прихлебал надо просто гнать. А РАНХиГС передать в систему высшего образования. Как и другие учебные отстойники «при Президенте».
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23 час.
Misha Glusch
спрут
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23 час.
лл
лина любимцева
Жулики-мошенники...
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16 час.
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