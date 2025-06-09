Ликсутов: пропускная способность ТТК в Москве вырастет на 25%

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) пропускная способность вырастет на 15-25%, сообщает Telegram-канал "Дептранс Москвы" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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