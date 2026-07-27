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В маневре Токаева не нужно искать глубокого замысла

В маневре Токаева не нужно искать глубокого замысла

В ходе переговоров с Владимиром Путиным в Омске его казахстанский коллега, Касым-Жомарт Токаев должен был совершить невозможный дипломатический маневр: заявить что-либо одновременно приемлемое для России, США и Украины.

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