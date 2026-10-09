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Звинчук от лица команды «Рыбарь» поблагодарил Захарову и дипломатов РФ за помощь

Звинчук от лица команды «Рыбарь» поблагодарил Захарову и дипломатов РФ за помощь

Военный блогер и основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал, что его с командой задержали утром в Черногории после того, как они попросили разрешения на съемки в монастыре.

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