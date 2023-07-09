Причины и следствия: как «однополярный мир» споткнулся об Украину и что с этим делать...

Виктор Журавлев

Статья написана "грамотным" наукообразным языком коммунистического адепта. Мир был всегда многополярным и исчезновение с политической карты мира коммунистического Союза не сделало мир однополярным - это выдумки коммунистов и Путина, которому нужна точка опоры для продолжения войны с Западом. Именно Путин построил свою политику на войне (на противостоянии): он притворился слабаком, сдал многие интересы России Западу, а потом стал говорить об однополярном мире, с которым надо покончить. А вот, например, Китай просто допустил рыночную экономику и свободу экономической деятельности, а потом на этой базе без особых политических амбиций поднял свою страну на высоту, с которой не могут не считаться даже США. А Путин занимается демагогией и возвышением себя любимого!