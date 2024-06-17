Андрей Кондратьев о выборах в Госсовет Татарстана-2024: Мы ожидаем конкурентную кампанию

8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного Совета. Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в интервью «Татар-информу» рассказал о том, почему выборы в республиканский парламент всегда конкурентны и как будет обеспечиваться прозрачность осеннего голосования.
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