Андрей Кондратьев о выборах в Госсовет Татарстана-2024: Мы ожидаем конкурентную кампанию

8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного Совета. Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в интервью «Татар-информу» рассказал о том, почему выборы в республиканский парламент всегда конкурентны и как будет обеспечиваться прозрачность осеннего голосования.