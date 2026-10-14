В прошедшую субботу 10 октября в общественных местах, на зеленых территориях и возле жилых домов люди косили траву, собирали мусор, листву, сухие ветки и даже убирали отмерший кустарник и стволы деревьев.
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