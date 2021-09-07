Чиновный внук Примакова внезапно вспомнил о русских?

В Россотрудничестве уверяют, что будут реагировать на всплеск ксенофобии в «братских» республиках Дмитрий Родионов На фото: руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу Станислав Бышок Россия опасается повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, утверждает руководитель Россотрудничества, внук и тезка бывшего премьера Евгений Примаков.