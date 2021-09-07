БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Kulikov
    скорее всего доживет. и потом мы все будем оплачивать его новый срокУбийство 10-летни...
  • Андрей
    Расстрелять или отдать на расправу родственникам!!!!Убийство 10-летни...
  • Сергей Росси
    А давайте перестанем заниматься хлестаковщиной. Мечтательница с дивана....Виновным себя не ...

Чиновный внук Примакова внезапно вспомнил о русских?

Чиновный внук Примакова внезапно вспомнил о русских?

В Россотрудничестве уверяют, что будут реагировать на всплеск ксенофобии в «братских» республиках Дмитрий Родионов На фото: руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу Станислав Бышок Россия опасается повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, утверждает руководитель Россотрудничества, внук и тезка бывшего премьера Евгений Примаков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх