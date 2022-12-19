Пользователи Twitter голосуют за уход Маска с поста главы компании

Предприниматель Илон Маск в воскресенье опубликовал в сети микроблогов Twitter (заблокированной в РФ по требованию Роскомнадзора) опрос, в котором пользователям соцсети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы компании.
Предприниматель Илон Маск в воскресенье опубликовал в сети микроблогов Twitter (заблокированной в РФ по требованию Роскомнадзора) опрос, в котором пользователям соцсети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы компании.
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