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Пользователи Twitter голосуют за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter голосуют за уход Маска с поста главы компании

Предприниматель Илон Маск в воскресенье опубликовал в сети микроблогов Twitter (заблокированной в РФ по требованию Роскомнадзора) опрос, в котором пользователям соцсети предлагается проголосовать за или против его пребывания на посту главы компании.

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