Ученые назвали части тела, которые большинство люди моют неправильно

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Исследование показало, что большинство людей недостаточно хорошо моют некоторые части своего тела. Такое пренебрежение правилами гигиены приводит к увеличению количества патогенных бактерий, которые вызывают различные кожные заболевания.