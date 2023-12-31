Ученые назвали части тела, которые большинство люди моют неправильно

Исследование показало, что большинство людей недостаточно хорошо моют некоторые части своего тела. Такое пренебрежение правилами гигиены приводит к увеличению количества патогенных бактерий, которые вызывают различные кожные заболевания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии