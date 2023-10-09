Эксперты оценили эффект новых мер кабмина по стабилизации топливного рынка

Решения правительства пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из России, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяникам помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.
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