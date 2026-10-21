От умершего мужа достался автомобиль: вправе ли вдова управлять им до вступления в наследство? Срок лишения прав за передачу управления нетрезвому водителю истек: требуется ли в ГАИ предоставлять медсправку для возврата водительского удостоверения? Защитник не представил в суд доверенность на право подачи жалобы: вправе ли судья вернуть ее без рассмотрения? Продавший бракованную резину магазин готов заменить ее на аналогичную: по каким критериям определяется идентичность?На вопросы читателей от .