В американской прессе назвали одну из возможных причин распада Бельгии

Существует вероятность распада Бельгии, обусловленного напряжённостью между Фландрией на севере страны (жители этого региона говорят преимущественно на голландском языке) и Валлонией (наиболее распространённым здесь является французский), расположенной на юге, сообщает Politico.
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