Дайджест дня: упрощенный Wagoneer S, Skywell в России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический кроссовер Jeep Wagoneer S был представлен еще в мае прошлого года, а продажи начались в минувшем январе.
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